Laura Bozzo discute con conductora de televisión y casi abandona el set (VIDEO)

La conductora de televisión Laura Bozzo fue invitada a un programa de espectáculos, uno de los más populares en México. Sin embargo, estuvo a punto de retirarse del set por un gesto obsceno. (VER DESDE EL MINUTO 1:20)

Los demás panelistas le pidieron que no se vaya y la presentadora que realizó la acción le pidió disculpas, pero Yolanda Andrade, una de las conductoras más famosas de México, dijo que no tenía porqué hacerlo porque Bozzo mostró escenas de discusión en su programa.

"Laura, que no has hecho en los programas, que se golpean, que se dicen de cosas. Si no te sientes cómoda te puedes ir", expresó Andrade.

Superado el problema, Laura Bozzo trató de olvidar el mal rato que pasó y participó de los temas que se conversaron el programa de espectáculos.