Laura Bozzo: "Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga"

Laura Bozzo facilitó una entrevista para la web 'Infobae', donde habló de sus entusiasmos y decepciones.

Califica a los tres últimos recientes años como los peores que le ha tocado vivir, a comparación del tiempo que vivió bajo arresto domiciliario en nuestro país, además de someterse a una intervención para el cuidado de su salud.

“Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, reveló la controversial exconductora de televisión radicada en México.

Y fue en esa situación donde descubre la infidelidad de quien fuera su pareja por 16 años, Cristian Zuárez por medio de un hombre de prensa quien la llamó personalmente: "Me entero que tenía una relación paralela con una argentina en Miami donde yo no podía entrar porque no tenía visa. Hoy vive con esa mujer, y durante varios años estuvo conmigo y con ella a la vez".

Ella estaba con él en el instante cuando se enteró de la infidelidad: "Agarré el cuchillo de la cocina y le dije 'te largas de mi casa en este instante'.Obviamente que no lo iba ni a acuchillar. Él me decía "¡Pero cómo vas a creer en esas cosas! ¡Eso es mentira!", reveló Bozzo.

"Metí algunas cosas a la maleta y me largué a Acapulco a la casa de Jaime Camil. Cristian hizo sus maletas y se fue a Argentina. Hablamos en algunas oportunidades, él me pedía que me olvidara. Pero al final yo tomé una decisión y dije no", continuó.

Desde 2015 que no tiene un programa de televisión propia, busca la manera de regresar a las pantallas de la TV: "Mi vida es la televisión. No tengo vida social, no tengo amistades, no tengo nada. Lo único que tengo es mi programa. Es mi marido, es mi hijo. Soy una ninfómana de mi programa. Es lo que me da placer, alegría, lo que me da vida. Mi programa es todo para mí", acotó