Laura Bozzo sobre la posibilidad de ser presidenta: "Propondría pena de muerte para los corruptos"

La conductora de televisión Laura Bozzo reveló que tiene una propuesta para ingresar a la política y que la está evaluando, pero que si se da cuenta que su presencia ayudaría en el Perú podría aceptarla.

"Tengo una propuesta, es cierto. Estoy evaluando. También es cierto que es muy complicado que yo pueda aceptar o sea todavía no hay nada claro porque yo amo la tele, amo lo que hago. Tengo tantos proyectos en tv para hacer. Pero, si realmente yo viera que mi presencia en determinado momento ayudaría a mi país que amo, que es Perú, definitivamente evaluaría la posibilidad de sacrificarme", expresó en diálogo con Infobae.

Cuando se le consultó sobre si sería presidenta del Perú, Laura Bozzo anunció que implementaría la medida radical de pena de muerte "para los corruptos".

"Soy doctora en Derecho, en Ciencias Políticas, conozco las causas sociales, he trabajado en la municipalidad, lo único que no convendría para que yo saliera a la política es que yo propondría pena de muerte para los corruptos y sería muy radical. Entonces yo no sé hasta qué punto sea tan conveniente alguien tan radical como yo, además la corrupción no está para mí. Yo tengo una vida tranquila", manifestó.

Como se recuerda, la conductora de televisión cumplió 68 años el último lunes y aseguró estar tranquila en su vida.