Laura Bozzo recibió Doctorado Honoris Causa en México "por la defensa de los Derechos de la Mujer" (VIDEO)

Laura Bozzo sorprendió en las redes sociales al contar que recibió el Doctorado Honoris Causa y la medalla Benito Juárez en el Congreso de Ciudad de México por su "destacada labor social, jurídica y humanitaria".

A través de su cuenta de Twitter, la popular 'Abogada de los pobres' compartió un video donde se puede ver el preciso momento de su nombramiento y a las diversas autoridades que estuvieron presentes en el acto.

Asimismo, se ve cómo la conductora de televisión abraza efusivamente a quien le entrega la Medalla Benito Juárez, mientras es aplaudida por el auditorio.

"Emocionada. No solo por el Doctorado Honoris Causa, sino también por la medalla Benito Juárez otorgada en el Congreso de la Ciudad de México por la defensa de los Derechos de la Mujer. Gracias México. Dedicado a las mujeres más humildes de mis comedores", manifestó Laura Bozzo sobre su reconocimiento.

Emocionada no solo por el Doctorado Honoris Causasi no también por la medalla Benito Juárez otorgada en el congreso de la C de MX por la defensa de los Derechos de la Mujer, GRACIAS MEXICOdedicado a las mujeres más humildes de mis comedores pic.twitter.com/0OULJijUjA

— Laura Bozzo (@laurabozzo) 30 de julio de 2019