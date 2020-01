Laura Bozzo revela que aún no tiene su visa para entrar a Estados Unidos

Laura Bozzo ofreció una entrevista en exclusiva a Infobae México, en la que contó lo difícil que ha sido para ella no tener la visa para entrar a Estado Unidos.

“Fui una tonta que lo único que quiso fue sacar a la hija no reconocida de un presidente y mostrar que él era un corrupto, que ahora, por cierto, está preso en Estados Unidos. Por derecho y por Justicia lo que a mí me corresponde para cerrar el círculo de mi vida es poder entrar a los Estados Unidos, que se me dé la visa por Justicia”, contó Bozzo

Luego continuó con: “Por todas las cosas que he perdido. Por todas las cosas que he llorado, para poder reencontrarme con una parte de mi vida que se quedó totalmente cortada con el arresto y con el tener mi casa allá y perderla. Yo perdí todo, lo perdí todo. Creo que merezco regresar y cerrar el círculo de mi vida pudiendo entrar a los Estados Unidos”.

Laura comentó que hace 17 años no puede ingresar a Estados Unidos, pese a que fue declarada inocente en un juicio que se le imputó.

“Mi abogada está haciendo todos los trámites ante Washington. Esto es una cosa de terror, lo que me han hecho a mí, hay narcotraficantes, hay asesinos, hay gente de lo peor a quienes se le ha dado el perdón y entran a Estados Unidos. Y yo, que lo único que hice fue sacar a la hija no reconocida de un presidente.... Ya se comprobó que nunca recibí dinero, que nunca recibí absolutamente nada, tengo diecisiete años sin entrar, pero definitivamente si hay alguien a quien yo le pediría que realmente conozca mi caso, sería al presidente Donald Trump. Le pediría que conozca los abusos que he sufrido por la política de Perú, por el presidente Toledo. Que conozca y que decida él si realmente amerita o no, que en diecisiete años se me haya prohibido el ingreso a su país. Si amerita y él lo considera yo no tengo ningún problema”.