Laura Bozzo sobre la muerte de Magda Rodríguez: “Si no hubiera sido por ella, no estaría en la televisión”

Televisa dio a conocer este domingo la muerte de la reconocida productora Magda Rodríguez, quien trabajó con Laura Bozzo, Guty Carrera y Nicola Porcella. Rodríguez es muy popular en México por trabajar para el programa “Hoy”, “Guerreros 2020” y más espacios de la cadena televisiva.

Bozzo consideró, en una entrevista a Trome, a Rodríguez su ángel de la guarda. “No puedo ni hablar, estoy en shock. Hugo (su asistente) está aquí obligándome a que tome manzanilla para calmarme. Cuando me llamaron de Televisa para darme la noticia he destrozado el cuarto de la histeria y el dolor que siento”, afirmó.

Además, aseguró que la productora era una amiga y fue de mucho apoyo cuando ella tuvo depresión. “No tienes idea, el viernes estuve con ella y ayer justo la estaba pensando. No puedo creer esto. Si no hubiera sido por ella, no estaría en la televisión”, agregó.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, Bozzo se vio que lentes negros y dedicó sentidas palabras para su amiga. “Mi adorada Magda nunca tendré cómo devolverte todo lo que hiciste por mi. No puedo creer que te hayas ido te extraño tanto, mi ángel de la guarda estarás por siempre en mi. Aprendí tanto de ti que cambiaste mi vida y quiero que sepas que seré fuerte”, comentó.

Por su lado, Nicola Porcella no se ha pronunciado sobre el tema en sus redes sociales. Él fue uno de los favoritos de Rodríguez en “Guerreros 2020″.

Magda Rodríguez habla sobre “Guerreros 2020”, Guty Carrera y Nicola Porcella

