Laura Bozzo sobre su soltería: “prefiero un perro antes que un hombre”

Hace poco, Laua Bozzo confesó al medio Infobae que califica a los tres últimos años como los peores que le ha tocado vivir, a comparación del tiempo que vivió bajo arresto domiciliario en nuestro país, además de someterse a una intervención para el cuidado de su salud que terminó en una negligencia.

La polémica conductora comentó también que vive sola por las constantes traiciones que sufrió a lo largo de su vida a causa de sus exparejas.

“Me han traicionado parejas, me ha traicionado gente con la que he trabajado, me han traicionado amigos. Por eso ahora vivo sola. Me falta un perro que es más leal que el hombre. Prefiero un perro antes que tener un hombre en mi cama”, comentó.

Lo que más le dolió en el alma y en el corazón a Laura Bozzo fue la traición de Cristian Zuárez, con quien compartió 16 años de su vida.