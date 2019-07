Laura Bozzo sorprende al admitir que se parece a Ricardo Gareca (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Laura Bozzo se mostró agradecida por el trabajo del DT de la selección peruana Ricardo Gareca en una entrevista con Milagros Leiva en el programa 'Edición Matinal' esta mañana, luego de que la 'Blanquirroja' ganó el segundo lugar en la Copa América 2019.

La figura peruana de Televisa aprovechó para mandar un beso al argentino y admitió que sí se parece a él. "Un beso para la selección peruana antes que nada porque para mí es un orgullo ser subcampeón. Gareca, te amo. Todo mundo dice que me parezco a Gareca, pues sí me parezco a Gareca. A ver ríanse... ríanse nomás", dijo Laura Bozzo.

"Claro, dicen que se parece a mí. Pero le mando un beso de verdad. Es una maravilla Gareca. Lo conozco de su historia y todo, pero muy buen entrenador", enfatizó tras contar que vio el partido de la final junto a su productor y a una amiga.

"Me encanta el fútbol, he gritado tanto que creo que me quedé sin voz. Hemos gritado, una cosa de locos", explicó.

Además aseguró que no puede opinar sobre el sistema de asistencia arbitral VAR pero que está alegre por el triunfo de la selección. "La verdad que no conozco mucho de eso del VAR, pero lo que sí te puedo decir es que estoy totalmente orgullosa de Perú y de llegar al subcampeonato", dijo.