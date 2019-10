Laura Zapata calificó a Maricarmen Marín como “una de las mujeres más famosa de Perú”

Síguenos en Facebook

Laura Zapata, primera actriz mexicana, se encuentra en el Perú por "Arpías", obra de teatro con la que se presentará en Lima y provincias desde este 17 de octubre.

La hermana de Thalía conversó en exclusiva con diario Correo sobre sus grandes personajes de villana en las telenovelas que la hicieron famosa a nivel internacional.

“No tengo villana favorita y te voy a decir por qué, y es que afortunadamente las villanas que he seleccionado, las he hecho porque me encantan. Gracias a Dios no he tenido que trabajar por chambear o porque no tengo dinero. Hay personajes que me han ofrecido y digo que no porque no me interesan”, comentó Zapata.

Luego continuó con: “las villanas que he desarrollado, han sido villanas que me han encantado que me sorprendo y que digo que le puedo sacar el jugo”.

Luego, Laura Zapata elogió el trabajo de Maricarmen Marín, pues ellas han tenido la oportunidad de trabajar juntas.

“Maricarmen me parece divina porque trabajamos padrísimo. Yo creo que ella es una de las mujeres más famosas de Perú y ahora le ha ido de maravilla en Europa y tiene mucho éxito”, finalizó Laura.