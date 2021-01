Desde su cuenta de Twitter, Laura Zapata contó que se ha mantenido al lado de su abuelita, Eva Mange, luego que descubriera el deteriorado estado físico en que se encuentra por el descuido del personal del geriátrico.

MIRA AQUÍ: Laura Zapata denuncia que su abuela sufrió maltrato en centro de mayores

La actriz de telenovelas informó que viene recibiendo amenazas para que abandone la casa de reposo donde se encuentra junto a su abuelita, de 103 años.

“Buenos días familia tuitera. Después de larga y dolorosa noche, mi abuelita desayuna. Ayer amenazada de tener que abandonar la residencia, ese era el trato de visita. Inaudito aún no se den cuenta de la dimensión del delito cometido en sus instalaciones. Oremos”, escribió Zapata junto a una foto donde vemos a Eva usando una mascarilla de oxígeno.

Buenos días familia tuitera. Después de larga y dolorosa noche mi Abuelita #TodosSomosEvaMange desayuna. Ayer amenazada de tener q abandonar la Residencia, ese era el trato de visita. Inaudito aún no se den cuenta de la dimensión del delito cometido en sus instalaciones. Oremos🙏🏻 pic.twitter.com/Lp2nEvwqz4 — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 23, 2021

Zapata también expresó su molestia porque la institución quiere cobrarle por la alimentación durante su estancia en el lugar. “¡Ja, ja, ja, ja! Me quieren cobrar los alimentos de estos días. Bastante bajos y ruines. Esto solo demuestra que su interés es económico”, escribió en otro tuit.

Jajajaja !!! Me quieren cobrar los alimentos de estos días. Bastante bajos y ruines. Esto solo demuestra que su interés es económico. https://t.co/LGJi8nQc2K — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 23, 2021

La hermana de Thalía enfatizó que no piensa retirarse del lugar hasta que su abuelita se encuentre estable. “Aquí estamos las dos y de aquí no me muevo hasta que cure”, dijo en otro mensaje.

Horas después, la artista señaló que su abuelita necesita un concentrador de oxígeno; sin embargo, en el asilo no podían facilitárselo. “Buenos días. Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi abuelita requiere de ser calibrado. La dueña del asilo me dice que ellos “no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda”, escribió.

Buenos días. Requiero de un concentrador de oxígeno pues el que tiene mi Abuelita requiere de ser calibrado !!! Y la dueña del Asilo me dice que ellos “no tienen ni para renta, ni venta, por no ser hospital ni tienda”... pendiente !!! — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 24, 2021

Desde que denunció el estado en que se encontraba su abuela, Laura señaló que llegará hasta las últimas consecuencias contra quien resulte responsable. “Por comodidad de mi abuela, porque no estuviera sola con una enfermera en la casa, decidimos Thalía y yo ponerla en un lugar al que ella había acudido muchísimo tiempo a una cosa que se llama Club de Vida”, explicó la actriz en “Ventaneando” hace unos días.

VIDEO RECOMENDADO

Leslie Shaw confiesa sus deseos de grabar tema musical con Maluma

Leslie Shaw confiesa sus deseos de grabar tema musical con Maluma