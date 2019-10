Laura Zapata: "Las villanas que he interpretado tienen algo de mí"

Síguenos en Facebook

Frontal, no cultiva afectos que siente falsos y menos se queda callada ante lo que le molesta. Laura Zapata, primera actriz mexicana, está en el Perú por "Arpías", obra de teatro con la que se presentará en Lima y provincias desde este 17 que abre el telón en Tacna. La mexicana defiende con uñas y dientes su forma de ser. "Yo creo que en México y en varios países del mundo a las mujeres con carácter, empoderadas y que nos gusta poner lo puntos sobre las íes se nos califica como conflictivas o violentas. Eso ya debe cambiar", dice la considerada "Reina de las villanas".

Es rico encarnar a una malvada, ¿no?

Me encanta, déjame decirte que las villanas tocan todos los géneros en un solo personaje. De repente hacen tragedia, farsa, melodrama.

Se nota que lo disfrutas...

Pues claro, por supuesto. Además la gente se identifica con uno, porque muchos quisieran ser tan atrevidos como las villanas y hacer maldades a sus suegros, a sus maridos, a la mamá de alguien.

¿Y te han atacado por tus personajes?

Me han hecho cosas tremendas como pincharme las cuatro llantas de mi auto, pero no de bajarle el aire sino de que ya no puede caminar el coche, también me han rayado todo el auto con un desarmador. Qué madres, caray.

Extrañamos esas villanas exageradas como en “María Mercedes” y "Rosa Salvaje", historias en las que se reunía toda la familia para verlas. ¿Qué ha pasado con las telenovelas?

La televisión tiene que ser recreación, debe ser para llegar a tu casa, sentarte y soltar los problemas que has tenido en el día. Yo creo que la gente no quiere ver en las telenovelas lo que está viendo y sufriendo en la calle, basta con los noticieros. Yo creo que se están cansando de eso.

¿Con cuál de tus villanas te quedas?

Fíjate que todas me gustan porque, afortunadamente, no he tenido la necesidad de aceptar un personaje por falta de dinero, por necesidad. Todas las villanas que he interpretado tienen algo de mí, no podría quedarme con solo una. No puedo decir quiero a una más que otra porque traicionaría a las demás.

Alejándonos de la ficción, la relación con tus hermanas es para escribir una novela...

Yo creo que en la vida vas haciendo la familia que quieres, no la que te dio el destino. Vas eligiendo a la gente que te quiere, te apoya, te respeta, tus casi iguales que piensan como tú. Respecto a mi familia sanguínea, yo sí he marcado una raya a partir de los muchos eventos que sufrí a partir del secuestro y luego por la muerte de mi madre. De todo ese grupo, a la que rescato es a mi hermana Thalía.

Thalía fue la única de tus hermanas que estuvo en los 100 años de tu abuela Eva...

Sí, claro, yo creo que definitivamente el amor se tiene que ganar y ella se lo ha ganado. Se preocupa por mi abuela, es muy generosa.

¿Se comunican con frecuencia?

Sí, claro. Yo le mando fotografías de mi abuela, ella me dice: "Qué linda, qué chula", también me comenta lo que se encuentra haciendo. Ella está a la altura de lo que considero debe primar ante todo: el respeto a los mayores. Entonces, mi abuela es la mayor de toda la familia y luego sigo yo.

Perfil

Laura Zapata, actriz

Aparece por primera vez en la televisión en 1974, en la telenovela "Mundo de juguete". Sus papeles más comentados fueron en "María Mercedes", "Rosa salvaje", "Esmeralda" y "La gata".