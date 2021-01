Gran decepción se llevó Laura Zapata luego que visitara a su abuelita, Eva Mange, en la casa de asistencia donde se encuentra. A través de su cuenta de Twitter, la actriz mexicana contó indignada que encontró a su abuela con 9 escaras decúbito (llagas en la piel).

En su primer tuit, la actriz de “Rosa Salvaje” reveló que para poder visitar a su abuelita tuvo que someterse a una prueba de descarte de COVID-19, además pasar un proceso estricto de desinfección. Sin embargo, su felicidad se convirtió en tristeza al llegar a la casa de adultos mayores en la que se encuentra Mange.

“Ella es mi guerrera y la amo. Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #COVID-19. Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré”, indicó Laura Zapata junto a dos imágenes de su abuela, una de la señora comiendo un helado y la otra de la lesión.

En otro mensaje, Zapata mostró de cerca la lesión de la piel de su abuela y condenó el “cuidado” que le brindaron las personas encargadas del centro. “Estos son los ‘cuidados’ que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables”, escribió.

La hermana de Thalía se defendió de algunos críticas que le hicieron los internautas, quienes cuestionaron el que se haya tardado en darse cuenta del estado de salud en el que se encontraba su abuela. “Estamos en pandemia y por salud no puedes verlos. Yo hablaba mañana, tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía”, escribió.

Además, aseguró que la enfermera que estaba a cargo de Eva Mange y que la vestía cada día, no informó de las úlceras que se le habían formado a la mujer de 103 años. “Todas las mañanas me mandaba fotos de cómo estaba y la enfermera psicótica la vestía y traía de aquí para allá con esas llagas. ¡Inhumano!”, apuntó.

No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya !!! Pagas para que la tengan en capelo. Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos, yo hablaba mañana tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía. https://t.co/3YI2EiPoxO — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

VIDEO RECOMENDADO

Thalía envía mensaje a Justin Bieber

Thalía envía mensaje a Justin Bieber