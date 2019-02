Legarda: Luisa Fernanda W habla por primera vez en una entrevista sobre muerte del cantante (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luisa Fernanda W, novia del fallecido cantante colombiano Fabio Legarda, dio una entrevista para la televisión del canal Caracol a pocos días de la repentina muerte del reguetonero, quien no resistió un impacto de bala que le ocasionó muerte cerebral el pasado 7 de febrero en Medellín.

Según la joven, horas antes de su muerte él le preparó el desayuno y ella trató de evitar que se fuera porque quería hacer unos videos.

"Ese día me hizo una arepita y unos huevitos, era experto para hacer huevos (…) Él tenía que ir a reclamar la cédula, que le habían robado hace unos días, pero yo le dije que no fuera porque teníamos que grabar un video junto a unos amigos. Él no quiso y al final fue", contó.

La youtuber también reveló que la mamá de Legarda la llamó por teléfono para comunicarle que el artista había tenido un accidente y que estaba en el hospital.

"Me llama la mamá a decirme la noticia. Yo entré en un shock, no lo podía creer, lo primero que pregunté es que, si estaba vivo, me dijeron que sí", relató.

"Lo alcanzamos a ver vivo, yo le estaba hablando mucho, obviamente él estaba inconsciente. Le decía lo mucho que lo amaba. Lo abracé y le di un beso", dijo después.