Lenny Kravitz: “Mucha música que se escucha ahora en las radios no tiene mensaje”

Lenny Kravitz, quien conversó con Correo a propósito de su primera visita a Lima en marzo, le atribuye sus éxitos al don de poder soñar con su música. Luego la escribe, la compone. De este proceso han salido decenas de temas que se convirtieron en 40 millones de discos vendidos.

Esta será tu primera vez en Lima, ¿qué nos puedes adelantar del concierto?

Busco que sea una gran primera vez, una gran presentación. Quiero sentir a la gente, conocer la cultura de Perú, sentir el amor y la vida de allá. Para mí, estoy seguro, será una gran experiencia.

Sé que para el proceso de creación de tus discos, debes estar en un espacio acogedor, íntimo. ¿Cómo fue el de tu último disco Raise Vibration (2018)?

El proceso fue muy orgánico y, sobre todo, hubo mucha paciencia para poder hacerlo. Toda la música de mis discos llegaron a mí a través de sueños. Escribía a veces de madrugada, escuchando las canciones al despertarme. Iba al estudio y me sentaba a componerlas. Esperaba por ese momento de gracia, de todo aquello que recibía. Es una experiencia hermosa y reconfortante.

Esa experiencia reconfortante se puede sentir en el tema “Johnny Cash”, ¿qué significó para ti exponer sentimientos tan personales por estar ligados a tu familia?

Yo no sé cómo mentir cuando hago música. Es una expresión mía que viene desde el fondo de mi corazón, de mi alma. Se vuelve, entonces, sencillo para mí volverme sincero y personal, vulnerable, sobre todo. Eso espero que también sientan las personas que me escuchan.

Este disco también tiene un mensaje reaccionario. “Who really are the monsters?” es un ejemplo de ello. ¿Cómo manejas estos sueños?

Es una forma que tengo de contar lo que siento y cómo lo pienso. No solo tenemos que vernos a nosotros mismos, sino también a lo que sucede alrededor, con las personas, sus sentimientos, nuestro gobierno. Estamos en un mundo que gira sobre la avaricia, dinero, la lucha por el poder, el control de las sociedades y no es lo que muchas personas buscamos. Ahí nace la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos monstruos? Es cuestión de mirarse al espejo. En especial, quienes están en la política.

Tocando ese tema, de la lucha por el control y lo que sucede con los gobiernos, escribes “It’s Enough”. La temática es fuerte, una situación real en el que existe un abuso de autoridad. ¿Qué significa esta historia para ti?

En mis sueños suelo escuchar las canciones. Escribo lo que está en mi cabeza. Esa situación en particular es fuerte, pero también significa mucho de lo que pasa, de lo que vemos, de a lo que podemos estar expuestos. Hay muchos temas que causan indignación, este es uno de ellos.

Con 30 años de carrera has lanzado 11 álbumes. Con ellos llegan varios de tus temas más solicitados, como “Again”, “Fly Away”, “Are you gonna go my way”, entre otros; ¿cómo entiendes la nostalgia que perdura mucho en tus seguidores?

La música es algo que lleva la gente siempre consigo. Se hace parte de la vida de uno. Eso significa la nostalgia. Dónde vivías, a quién amabas, qué estabas haciendo. En mi música voy a tratar de buscar esos momentos y compartirlos con la gente. Además, si puedo recordarle a la gente momentos placenteros en sus vidas, pues cantaré las canciones con más fuerza.

El amor, las relaciones sentimentales, son dos temas a los que le has cantado a lo largo de tu carrera. ¿Qué significan estos temas para ti?

Creo que nos falta hablar mucho sobre el amor. Es el sentimiento más fuerte que conocemos, más que todo lo negativo. Lo tenemos nosotros, es un camino que debemos seguir.

¿Encuentras las mismas emociones en la música que se escucha en la actualidad?

No como lo espero o como sonaba en el pasado. La gente canta mucho sobre uno mismo ahora. Mucho de lo que se escucha, no todo, ahora, sobre todo en las radios, no tiene un mensaje.

Lenny Kravitz ha lanzado 11 discos en su carrera, desde 1989 que la inició. Además, ha sido ganador del premio Grammy en cuatro oportunidades, entre 1999