Leonard León confirmó que tiene coronavirus

“Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus”, comentó Leonard León en el programa de América TV.

Como se recuerda, el cantante llegó al Perú el pasado viernes procedente de Europa. Él confirmó que ya tenía los síntomas.

“Fue una noticia bastante lamentable que la tomé con tranquilidad. La doctora me dijo que este virus no me va a matar pero que siga las recomendaciones de la cuarentena”, expresó.

