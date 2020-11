Leonard León usó las historias de su cuenta de Instagram para defenderse de las críticas en su contra por pedir a su expareja Karla Tarazona la reducción de pensión de alimentos para sus hijos.

El argumento que usa en su defensa es que ambos padres tienen que colaborar económicamente por partes iguales en beneficio de los hijos en común.

“Cuando no las feministas opinando sin conocimiento alguno. Por si no lo saben, los dos padres tienen que aportar por igual , no solo frescamente esperar lo que el hombre da”, escribió el cantante.

Como se recuerda, Leonard León fue blanco de cuestionamientos por parte de usuarios en las redes sociales por pedir la reducción del pago mensual que, por ley, tiene que dar a sus hijos con Karla Tarazona.

El programa de espectáculos ‘En Exclusiva’ informó que el cantante de cumbia interpuso una demanda para bajar el aporte de 3 mil soles a 600 soles. El motivo sería por la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Tarazona no se ha pronunciado sobre la demanda y mostró fotos y videos de su luna de miel con el empresario Rafael Fernández, quien es hijo de Manolo Fernández, gerente del laboratorio que desarrolla la vacuna peruana contra la COVID-19.

