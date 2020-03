En medio de la cuarentena rígida que se vive en el país de Italia con el fin de evitar la propagación del coronavirus, el peruano Leonard León logró abordar un vuelo de emergencia que lo traslade a Francia para luego partir de regreso a Perú.

Precisamente, en el aeropuerto Jorge Chávez se encuentra su pareja Olenka Cuba a la espera de la llegada del cumbiambero. Sin embargo, la joven no pudo ocultar su preocupación al revelar que Leonard León presenta síntomas del coronavirus (COVID-19).

“Cuando ha estado en Italia él me dijo que estaba con fiebre, que no le bajaba la fiebre, tomaba pastillas y no le bajaba para nada, no solamente Leonard sino también los chicos. Él me dijo eso hace como tres o cuatro días que presenta síntomas", dijo Olenka Cuba a diario Trome.

Asimismo, la pareja de Leonard León solicitó apoyo al Ministerio de Salud para que le realicen las pruebas pertinentes y le brinden un lugar donde pueda estar en cuarentena, ya que no quiere exponer a su hija pequeña llevándolo a su casa.

"Lo único que yo le pido al Ministerio de Salud es que nos ayude porque yo no lo puedo meter a mi casa, tengo una niña muy bebita. Ahorita no sé cómo voy a hacer, estamos pensando en meterlo a un hotel, aislarlo, porque por mi hijita no puedo meterlo a mi casa”, explicó Olenka Cuba, quien también contó que otras dos personas se encuentran en la misma situación que el cantante.

