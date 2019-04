Leonel García, integrante de Sin Bandera: “La música urbana está en boga, pero no lo haríamos” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Uno de los grupos más románticos regresa a Lima para hacer suspirar a sus fans con temas como “Te vi venir”, “Kilómetros”, “En esta no”, entre otros.

A pesar de que hace un par de años Noel Schajris y Leonel García decidieron juntarse por última vez, hoy, en una entrevista en exclusiva para Correo, Leonel nos cuenta que Sin Bandera seguirá vigente e incluso trabajarán nuevas producciones.

¿Cómo te sientes de reencontrarte con el público peruano? Muy feliz. Como artista, he recibido mucho cariño de la gente de Perú, tanto en mi carrera con Sin Bandera y como solista. Creo que ha sido uno de los lugares de donde más gente se ha comunicado conmigo a través de las redes para decirme que les gusta mi trabajo y eso lo valoro muchísimo. Espero que sean muchas veces las que podamos ir a cantar allá.

Después de esta gira, ¿será el final definitivo del dúo? No, pero sí lo habíamos pensado. Es difícil compaginar la carrera que cada uno tiene como solista, pero con estos 130 shows que llevamos de la gira decidimos que no tenía sentido frenar ese amor tan grande al grupo. Estábamos pensando “¿o Sin Bandera o nuestra carrera?”. Ahí había un error. Lo conversamos y decidimos que el grupo tiene que seguir y que lo vamos a manejar a la par con nuestras carreras de solistas.

Entonces, ¿vienen nuevas producciones como dúo? Sí. Tenemos que alimentar al grupo. Queremos que Sin Bandera no sea una agrupación que esté en la mente de la gente como un grupo que vive del recuerdo; queremos que haya cosas nuevas y que la gente nos siga recibiendo con mucho cariño como hasta el día de hoy.

¿Cómo definirías a Sin Bandera? Tratamos de tener una personalidad propia, algo que suene diferente de lo que los demás hacen. Nuestra música busca la sensibilidad, la sincronía del público a través de las letras, los ritmos. A mucha gente le gusta escuchar música que tiene que ver con lo emocional, canciones con alma. Cuando hacemos una canción, replanteamos bien no tocar el tema machista ni el de la dependencia; ya que no es lo que queremos reflejar. Cuidamos nuestras letras y hacemos personajes lo más dignos posibles.

¿En qué situación sienten mayor inspiración al componer: en el amor o desamor? Por mi parte, lo más triste se me hace más fácil. Me gusta ese momento, porque siento que es una oportunidad de transformación. Para mí, la gente aprende más cuando la está pasando mal; abre los sensores, los sentidos. No se trata nada más de llorar, sino de abrir los ojos y ver que puedes rescatar de esa difícil experiencia.

Ustedes como grupo siempre han estado apegados al romanticismo. ¿Por qué crees que ya no salen muchos exponentes de este género? En estos momentos, la música urbana está en boga; incluso muchos grupos y radios han mudado su sonido a ese género. Creo que las generaciones actuales gustan mucho de eso; disfrutan mucho al divertirse, bailar, pasarla bien. Sin embargo, creo también en los ciclos que posiblemente pasen y vuelva la música de antes o canciones menos rítmicas.

¿Te atreverías a incluir el sonido urbano en alguna de tus producciones? No, no lo veo. Primero, porque no crecimos en esos países donde se hace ese tipo de música con mayor fuerza como en los países caribeños. Por otro lado, creo que también hay un factor muy importante que es la edad: tenemos 44 años. Además, hay una cuestión de evolución musical y de que tu música tiene que ser congruente con la vida que vives. Sería como cantar como un chico de 25 teniendo 45. Para mí, no estaría bien eso.

