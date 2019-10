Leslie Shaw: "Con tal que sea bonito, me respete y quiera, suficiente, porque el dinero lo tengo yo" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Leslie Shaw regresó al Perú y habló para las cámaras de Magaly Medina sobre su relación con el también cantante peruano, Diego Val.

"Yo escalo solita, yo no necesito a nadie para escalar. Mira, con tal que sea bonito, que me respete y que me quiera, suficiente porque el dinero lo tengo yo", comentó la intérprete de 'La faldita' entre risas.

Sin embargo, al darse cuenta de la infidencia que cometió, la cantante peruana trató de resaltar el trabajo que realiza su actual pareja.

"Pero a él le va muy bien en México, allá en Perú creo que tuvo algunos proyectos, pero a él le va muy bien en México. (...) No sé a dónde se iba a ir, pero le va muy bien, él tiene un contrato con una disquera en San Francisco... Tampoco voy a salir con un NN", agregó Leslie Shaw.