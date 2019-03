Leslie Shaw: “dejé el rock para poder vivir de la música” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Leslie Shaw se ha vuelto tendencia en todas las redes sociales y no por un nuevo éxito musical como lo viene haciendo con “Faldita”, sino por sus polémicas declaraciones que brindó a Diario Correo donde asegura que “el rock ya pasó de moda”.

La cantante tuvo una entrevista a través del Facebook de Diario Comercio y reafirmó que, para ella, el rock ya pasó de moda.

“Yo soy muy apasionada de la música en general. Yo he cantado todos los géneros casi, he hecho musicales en el teatro, he tocado violín y lo que yo quiero hacer de mi vida es vivir de la música y si yo seguía en el rock, que ya lo dejé hace cinco años, no iba a poder vivir de la música y que hasta el día de hoy el rock no está de moda como para yo poder vivir de él”, fue lo que comentó la artista en una entrevista para Diario Correo.

Luego, Leslie Shaw comentó que no su opinión está abalada por las plataformas musicales: “No lo digo yo, lo dicen las plataformas, losbillboard. Desde que salió Daddy Yankee con la Gasolina, el rock perdió mucha fuerza, casi desde los noventa. Hay que ser realistas”.

“A mí me gusta vivir bien, mis gastos son fuertes, me gusta la música sea cual sea el género, yo soy una artista completa”, sentenció la cantante.