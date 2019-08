Leslie Shaw niega haber usado 'playback' y le responde a Salim Vera (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras la polémica que generó su presentación junto a Luis Fonsi en los Juegos Panamericanos 2019, Leslie Shaw se pronunció por primera vez sobre el tema y negó haber utilizado playback para su show en el Estadio Nacional.

"Fue lindo, de verdad que fue una experiencia inolvidable. No (usé playback), no no, no. Hubo una grabación previa para los ensayos de los bailarines, qué sé yo", aseguró la cantante peruana.

Mira también: Salim Vera y su indirecta para Leslie Shaw y Luis Fonsi (FOTO)



Asimismo, Leslie Shaw no dudó en responderle a Salim Vera, quien fue uno de los primeros en criticarla mandándole una indirecta a través de la redes sociales.

"Hoy les daré a los tarmeños el mejor concierto de sus vidas y sin playback. Doy clases de canto a reguetoneros", escribió el rockero en su cuenta de Facebook.

Mira también: Lima 2019: Leslie Shaw y Luis Fonsi interpretaron "Échame la culpa" en la inauguración (VIDEO)



“Me da hasta risa un poquito, no tiene nada que ver en verdad. A mí me gusta mucho como canta él. De repente dentro de cinco años lo llamen, no sé”, respondió entre risas Leslie Shaw sobre la crítica de Salim Vera.