Luego de ganar un galardón en los Premios Heat, Leslie Shaw volvió a Perú por unos meses para pasar las fiestas navideñas junto a su familia y así lo dio a conocer en sus redes sociales.

La cantante compartió en sus historias de Instagram un video muy conmovedor donde se reencuentra con sus pequeñas mascotas.

“ Me ha extrañado, me ha extrañado (...) yo también te he extrañado”, se escucha decir Leslie mientras besa y abraza a su perrito y a su gato.

MENSAJE EN REDES

Hace unos días, la cantante dejó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde los usuarios especularon que sería para sus detractores luego de presentarse en los escenarios de los Premios Heat.