Leslie Shaw: "Si herí susceptibilidades, lo siento, es mi opinión"

Tras recibir una serie de críticas por afirmar en una entrevista con Correo que “el rock ya pasó de moda”, Leslie Shaw se reafirmó en sus comentarios y señaló que solo trató de ser sincera en lo que piensa hoy sobre el género con el que empezó su carrera.

“Yo soy muy directa y muy sincera en lo que digo, es mi opinión. De repente estoy equivocada, pero estamos en un país libre de expresión. Entonces, si herí susceptibilidades, lo siento, no fue mi intención. Solo estaba dando un punto de vista como artista. A mí me gusta el rock y lo dije en la entrevista, pero el día de hoy me estoy dedicando al género urbano porque me apasiona, me llena de paz, de alegría, y es lo que me da conciertos cada fin de semana”, explicó la intérprete en entrevista con Los desayunos de Correo y Usil, donde promocionó su nuevo tema, “Faldita”, que grabó con Mau y Ricky.