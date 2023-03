La exmodelo Lesly Castillo se refirió al polémico ‘ampay’ en el que se vio involucrada Jossmery Toledo con el futbolista Paolo Hurtado en el Cusco.

En una entrevista para Trome, la exesposa de Mauricio Diez Canseco desaprobó el caso de infidelidad del deportista, quien se encuentra casado y tiene dos hijos con Rosa Fuentes. “He sentido como si me lo hubieran hecho a mí y peor que la esposa está embarazada. Yo me pongo a favor de ella, la ‘otra’ no tiene perdón de nadie”, expresó.

En otro momento, Castillo arremetió contra Hurtado al ser consultada por la separación del jugador de Cienciano y su esposa tras el escándalo.

“Los hijos van a sufrir. Es que hay mujeres que no tienen códigos, porque no tienen dignidad ni valores. A mí me daría vergüenza, imagínate estar de amante de alguien, porque a nivel nacional ella (Jossmery) está quedando mal”, indicó Castillo.

Asimismo, la también abogada alentó a que la ex chica reality reflexionara sobre sus futuras relaciones sentimentales. “Que piense que en algún momento nadie se va a querer casar con ella, lamentablemente el pasado pesa. Si no te quitas el pasado, nunca vas a ser feliz”, mencionó.

