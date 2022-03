A través de sus redes sociales, Lesly Castillo comunicó a sus seguidores de Instagram que su hija fue diagnosticada con displasia severa.

“Ya más tranquila, gracias a todos por sus buenos deseos. Para toda madre cualquier noticia es súper angustiante, ayer nos dijeron que tiene displasia severa”, es lo que se lee en el Instagram de Castillo.

Además, Lesly anunció que su bebé tendrá que pasar por dos meses de tratamiento y esperar a que la menor evolucione.

“Tiene que estar dos meses, solo me queda esperar su evolución y con mucha fe y con Dios todo saldrá bien, mis hijas son mi vida y mi felicidad entera”, escribió.

Lesly Castillo revela que no se casó por bienes separados: “Mi esposo confió en mí”

Lesly Castillo dio detalles de su matrimonio con el empresario minero Albert Motta, con quien tiene dos menores hijas.

En una entrevista para el diario Trome, la influencer señaló que no se considera interesada y que está enamorada de su esposo.

“Mi esposo y yo tenemos 6 años de relación y aquí no hay un tema de conveniencia porque ya me hubiera separado a los 2 años de casada, ya tuviera mi pensión y todo su dinero; me casé porque amo a mi esposo”, contó.

La futura postulante a la alcaldía de Sabandía, Arequipa, reveló también que no se casó por bienes separados debido a la confianza que tiene su pareja en ella.

“Yo no firmé nada de bienes separados, él confió plenamente en mí. Además, jamás he pensado en quitarle algo, pienso que las cosas llegan a tu vida porque te las mereces”, precisó.