Leysi Suárez lanza comunicado tras ampay de su pareja: “Mi relación finaliza hoy”

Ayer, 7 de agosto, ‘Magaly TV La Firme’ compartió reveladores imágenes de Jaime La Torre, pareja de Leysi Suárez, quien fue grabado ingresando a un edificio junto a otra mujer. Por ese motivo, la bailarina se pronunció en redes sociales.

La locutora radial anunció el fin de su relación con el empresario luego del ampay emitido en el programa de Magaly Medina.

“Agradezco la preocupación de cada uno de los medios de prensa y sobre todo mis seguidores. Lamento decir que mi relación finaliza el día de hoy. Por favor pido respeto por mi menor hija y mi familia ”, escribió Suárez en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dejó en claro que continuará con sus presentaciones pactadas, a pesar de no encontrarse en un buen momento emocional. “Además, comentarles que seguiré con mis presentaciones ya pactadas y mi programa de radio. Mi sello siempre ha sido trabajar y no lo dejaré de hacer, así no me encuentro en un buen momento emocional, fácil no será, pero mi trabajo continúa. Seguiré trabajando para brindar lo mejor a mi hija, dejaré que esto se resuelva en privado. Y recuerden que las mujeres pueden con todo más ”, añadió.