El cantante Toño Jáuregui utilizó sus redes sociales para saludar a su excompañero de banda, Salim Vera, y proponerle reunir a los miembros originales de Libido para su tan esperado reencuentro en 2021.

Con motivo del cumpleaños de Salim Vera, Toño aprovechó la ocasión para proponerle una tregua y sentarse a conversar luego de la cuarentena y planificar un concierto el próximo año.

“Después cada uno puede seguir en lo suyo”, es parte del mensaje que escribió Toño Jáuregui en su página oficial de Facebook. Cabe señalar que el mensaje estuvo acompañado de una fotografía de ambos músicos.

La propuesta de Toño no es algo nuevo, ya que el también empresario ha hablado en más de una ocasión de la posibilidad de reunir a la banda que los catapultó a la fama en América Latina. La más reciente fue en 2019, cuando en una entrevista con Publimetro aseguró que “sí existe una idea de hacer la reunión de Libido”.

Por su parte, la respuesta no se hizo esperar y llegó con un comentario en el Facebook de Libido, cuenta administrada por Salim Vera. “Para él, el Libido actual no existe. Ok, entonces si no existe para qué una reunión. Si él sigue dando esas declaraciones o ninguneándonos es casi imposible que haya una reunión del Libido del pasado. Declaraciones tan desafortunadas como esas hacen inviable una reunión”, escribió a nombre de la banda.

Cabe señalar que esta nueva propuesta de Toño Jáuregui llega después que Salim Vera arremetiera de forma contundente contra él y asegurara que una reunión sería imposible.

El sábado, en una transmisión en vivo desde el Facebook del grupo, varios usuarios le reclamaban al cantante tocar temas como “Universo” y otros de autoría de Jáuregui. Salim respondió: “Los temas de Toño están completamente sepultados y no los vamos a volver a tocar nunca más en la vida. Es así, es la ley de la vida y así lo quiere su dueño, que incluso lo ha hecho legal, hay que respetar eso”.

“No, no debería conversar con Toño. ¿Por qué debería conversar con alguien con quien no se puede conversar? Sí, se puede decir que nunca (tocaremos juntos otra vez). No necesitamos las canciones de Toño. Libido es una banda superpoderosa, una banda con una puesta en escena contundente, súper sólida. Tengo la suerte de trabajar con músicos altamente profesionales... No existe ninguna posibilidad (de reunión). Eso ya lo tenemos clarísimo, es absolutamente inviable”, añadió el intérprete.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina critica duramente a Jean Deza

Magaly Medina critica a Jean Deza