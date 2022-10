Ricardo Siri y Alberto Montt regresarán a Perú este cuatro (Arequipa), cinco y seis de noviembre (Lima) con su Standup Ilustrado, un espectáculo cargado de humor negro y sátira.

Los ilustradores conversaron con CORREO sobre su paso por nuestro país y se mostraron expectantes por los próximos encuentros que tendrán con sus seguidores.

“Tendremos una muestra y venderemos algunos dibujos originales. Que la gente pueda tener acceso a ver cómo es el trabajo manual me gusta, espero que vayan con ganas”, confiesa Montt.

¿Por qué dibujar?

Montt: En mi caso porque no tengo opción, es algo que hago desde muy pequeño y que se convirtió en una manera de comunicar ideas. A veces es más eficiente que el habla. Siento que es un complemento perfecto para poder vaciar la cabeza de ideas y problemáticas, al ponerlo en un papel se hace un poco más claro.

Sobre el por qué dibujar, en líneas generales, responde a que este es un idioma con el que todos los seres humanos nos conectamos de una manera muy fácil (...) Todos comenzamos dibujando.

Liniers: Sí, yo dibujo porque nunca me olvidé de lo divertido que era dibujar. Todos los niños del planeta saben que es divertido hacerlo. (...) Encontramos (en el dibujo) una manera de contar ideas, historias, conceptos o lo que sea, haciendo eso que nos gustaba hacer cuando teníamos cinco años.

Liniers y Montt en una reciente presentación de su 'stand-up' ilustrado en Guadalajara, México. (Foto: FICG / Chalo García)

¿Creen que es más difícil que la gente se anime a dibujar hoy y se dedique a ello?

Liniers: Creo que es más fácil, cuando nosotros empezamos a dibujar las posibilidades de que fuese un trabajo era ir a un diario y que te contraten. Había un periódico para 300 dibujantes y ahora no, uno puede hacerse su propio camino , armar páginas de Patreon, encontrar gente por Instagram, etc. Me parece que es más accesible todo en el mundo de las artes.

Montt: En algún momento había la sensación de que tú podías dedicarte a dibujar cuando alguien te pagaba, hoy puedes dedicarte a dibujar si a ti te da la gana y punto. Las redes sociales sí habilitan un espacio de comunicación, porque al final uno dibuja para comunicar. (...) Ya no es necesario un contrato en algún medio.

Después de tanta trayectoria e infinidad de dibujos ¿Se vuelve más sencillo ser creativo?

Montt: Diría que no se pone más fácil, se pone menos difícil; que no es lo mismo. (...) Una persona que va al gimnasio, por quince años seguidos, no es que se le hace más fácil (...) pero es menos difícil.

¿Algún consejo para los futuros ilustradores?

Liniers y Montt: No lo hagan. (Risas)

Montt: Hay dos claves para esto, una es la constancia y otra la tolerancia a la frustración; sino ni se metan en esto. La cantidad de palabras ‘no’ que van a recibir... este es uno de estos trabajos donde comienzas trabajando por cero y así es por diez años.

Después, cuando alguien te paga diez dólares por un dibujo, con quince años trabajando, te sientes el ser más rico de la tierra. Esto es solo para la gente que lo tiene como algo inevitable.

Liniers: La única manera de hacer que algo funcione es haciéndolo un montón de tiempo. No haces un dibujo, que te salió lindo, y esa es (la única ilustración) que harás. Tienes que estar doblado sobre el papel, por horas. Tienes que hacerlo durante mucho tiempo hasta que parezca natural, como cuando hablamos.

El show que traen tiene una restricción de edad y es para mayores de 16 años...

Liniers: Sí, muchas veces, sobre todo por mi trabajo, me leen muchos chiquitos y piensan ‘¡Qué lindo! van a ir a hablar de Enriqueta y Olga...’ pero el show no es eso. Tengo muchos tipos de humores, hay uno que uso para Macanudo, pero Alberto me saca el niño malo. (En las funciones) nos metemos en temas más ríspidos..

Montt: Más oscuritos, sí... (risas)

Liniers: Sí, no queremos que al pobre chico que tiene ocho años se le acabe la infancia ahí (risas). Es una advertencia.