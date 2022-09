¿Una carrera que soñabas desde niña?

Cuando yo vine a la ciudad de Lima para concursar en ‘Yo Soy Kids’ no tenía idea de que me iba a dedicar a la música, pero cuando a los 14 gané el programa como ‘La Pantojita’, decidí que esto iba a ser lo mío y que tenía que prepararme para hacer una buena carrera.

¿Desde allí ya empezaste a trabajar?

Sí, empecé a ganar un sueldo como toda profesional, por decirlo así, por mi trabajo imitando a la cantante española. Desde ese momento pensaba que en algún momento tenía que destacar como Lita, ese era mi sueño, pero no sabía cómo se iba a dar y en qué forma. La vida se encargó de sorprenderme.

Y vaya que la vida te sorprendió a pesar del Covid y de haber sido eliminada de La Voz el año pasado...

En realidad yo ya venía intentando seguir en la música no solo como imitadora, sino como Lita Pezo, y siempre era una de las primeras eliminadas en los concursos, eso me hacía pensar que no era buena y que no tenía potencial. Es allí que el año pasado me enfermo de Covid, pasó por momentos fuertes en el ámbito personal y no clasifico para La Voz Perú 2021.

¿Qué pensaste en ese momento?

Fue como el detonante para decir: ‘ya no doy más, ya no quiero continuar, mejor me dedico a otra cosa’. Estaba sin ánimos de seguir, me dio depresión, estuve en un hoyo profundo por no haber pasado La Voz 2021.

Pero perseveraste, no te rendiste, es lo que realmente se debe hacer en cualquier carrera.

Exactamente, si tú crees en algo desde lo más profundo de tu corazón debes seguirlo hasta lograrlo, sin olvidar por supuesto de tu esencia, sin olvidar de dónde eres y seguir avanzando. También me motivaron a continuar todas las personas que estaban ahí desde un inicio, principalmente mi familia, mis amigos más cercanos, mi banda que ya estaba formada.

¿Qué tuviste que vencer?

Decidí que mis miedos e inseguridades no me definirían, porque eso era lo que primaba en mí, pero yo quería algo más y fue muy importante tener el apoyo de un psicólogo y mi coach vocal, quienes me ayudaron a poder seguir creciendo, estudiando y aprendiendo. Por eso, cuando regresé a La Voz Perú 2022 ya era otra, había tomado conciencia de lo que soy y de lo que valgo.

Hoy ya eres reconocida como Lita Pezo y no como “La Pantojita”...

Fue muy bonito poder hacer ese cambio y que la gente lo acepté. Antes, cuando me presentaba con mi show de Isabel, en el intermedio le pedía al público que me permitieran cantar otros temas, pero como Lita. Hoy es al revés, ya me aceptaron como Lita y como un pequeño homenaje cantó los temas de Isabel Pantoja. eso es muy emotivo para mí. Doy gracias a Dios que ese momento ha llegado, que ya encontré mi camino.

Lita Pezo Cauper

Cantante. Desde niña sintió una afición por la música y su padre fue su primer maestro de canto. Ha participado en los principales concursos de música de la televisión y grabará pronto un tema con el sello Universal.