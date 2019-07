Lorena Álvarez responde a las críticas tras publicación de su último libro (FOTO)

Síguenos en Facebook

Lorena Álvarez presentará su nuevo libro 'Primero Muerta' en la Feria Internacional del Libro 2019 y no ha dudado en mostrarse feliz y orgullosa por su segundo libro donde relata a detalle el perfil de seis feminicidas, violadores y asesinos que en los últimos años conmocionaron al país.

Aunque ha recibido miles de elogios en las redes sociales, la periodista de Latina también ha sido víctima de las duras críticas que descalifican su trabajo.

"Cuando publiqué #NoTeMatoPorqueTeQuiero dizque quería 'lucrar y vengarme', ahora con #PrimeroMuerta leo comentarios 'ay, seguro que no lo escribió'. ¿Por qué son así? Envidia, mezquindad, machismo, frustración, alucinar que porque trabajo en TV y se usa prompter en los noticieros 'soy bruta', no lo sé. Pero lamento desilusionarlos. Yo los escribí, los trabajé y me saqué la mugre durante meses de meses", respondió Lorena Álvarez a sus detractores.

A través de su cuenta de Twitter, Lorena Álvarez también compartió algunos de los mensajes que ha recibido mostrando el nombre de los usuarios que criticaron la publicación de su libro.

"A ustedes les digo, sacúdanse en su cripta. Mi primer libro fue un #bestseller porque es bueno y este segundo, es todavía mejor. ¿Por qué? Porque ya no solo soy una periodista escribiendo un libro, ahora soy escritora y he aprendido mucho más de narrativa. Sus críticas sin fundamento, porque ni leen el libro, dicen más de ustedes que de mí. Soy mucho más fuerte que eso", agregó en su extenso mensaje.