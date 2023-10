Los Bunkers en Lima: “Estamos emocionados con la reacción de la gente por nuestro reencuentro”

Luego de 8 años de separación, Los Bunkers, una de las bandas de rock chilenas más exitosas a nivel internacional, volvieron para presentar su gira ‘Ven Aquí’. A horas de su concierto en Lima, los integrantes de la agrupación concedieron una entrevista para Diario Correo, donde revelaron detalles de su show de esta noche en el Centro Convenciones Barranco, además, de sus sentimientos y anécdotas tras su reencuentro sobre los escenarios.

A tan solo horas de su presentación en Lima, ¿cómo han sido las preparaciones para el show?

Francis: A parte de ensayar, hemos ido afianzando el repertorio de la banda. Como hace años no tocamos en Lima, se esperaría a que hiciéramos un show completo y eso es lo que vamos a hacer. Esperamos que la gente se lleve una gran sensación a sus casas después del concierto. Tenemos muy bonitos recuerdos de las veces que hemos tocado aquí y el recibimiento que hemos tenido, así que esperamos que esta oportunidad no sea la excepción.

¿Qué pueden esperar los fans de este concierto? ¿Qué quieren que se lleven?

Álvaro: Lo que pueden esperar los fans de este concierto es una muestra de todo un recorrido por toda nuestra carrera discográfica y por supuesto vamos a tocar las canciones nuevas que hemos sacado este año.

La pausa de Los Bunkers se da en 2014, un tiempo todavía lejano a toda la explosión digital de las plataformas como Spotify y el streaming en general. ¿Cómo encuentran este nuevo panorama en su retorno artístico?

Álvaro: Las plataformas digitales de alguna u otra forma nos ha ayudado durante todo este tiempo que estuvimos en receso. Nuevas generaciones se han sumado a nuestros fans y nos hemos sorprendido en los conciertos al ver como chavitos cantan las canciones desde las más antiguas. Eso es muy bueno.

Los Bunkers retornan con el proyecto de consolidar un sello musical propio. ¿Existe la consciencia de cuidar un legado de buena música siendo íconos del rock chileno?

Álvaro: Nosotros siempre hemos estado conscientes y preocupados de hacer buena música desde el momento que comenzamos. De ahí que nosotros pensemos en un legado a partir de lo que nosotros hacemos, no sé si es tanto así. Siempre hemos estado pendientes de entregar buenos discos, en ese sentido siempre hay una consciencia siempre.

¿Cómo fue el reencuentro tras nueve años de separación? ¿Encontraron a un público muy diferente a ese momento?

Gonza: La verdad fue un reencuentro muy ansiado por nosotros. En parte encontramos un público distinto porque la música ha cambiado en muchos aspectos. Además, porque se sumaron nuevas generaciones a los oyentes de la banda y en ese sentido, encontramos que las antiguas canciones siguieron creciendo. Llegar con nuevos temas te permite conectar con un punto de vista de algo que vemos que está sucediendo con nuestro entorno y compartirlo con la gente. Estamos muy emocionados con la reacción de la gente por nuestro reencuentro.

¿Fue difícil retomar sus actividades como artistas?

Gonza: En general nunca hemos visto el trabajo como en términos de esfuerzo. Ha sido muy intenso todo lo que ha conllevado el regreso a los escenarios pero si bien nunca dejamos de participar en proyectos, pero claramente no en este nivel de intensidad. Pero ha sido un trabajo muy entretenido y estamos felices de volver a trabajar juntos.

¿Qué canción es la que extrañaron tocar más juntos?

Gonza: No sé si ha habido una canción que en particular hemos extrañado tocar. Las canciones, en general, teníamos muchas ganas de enfrentarlas entre nosotros, de conectarnos con ellas y con el público. Pero no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, te estoy hablando de un momento inicial cuando empezábamos los primeros ensayos. Desde un comienzo se sintió la energía como si no hubiese pasado todo el tiempo que pasó desde que dejamos de trabajar. Eso ha sido lo más bonito de todo.

Estamos en una época donde las colaboraciones musicales son recurrentes, ¿con qué artista o banda les gustaría trabajar?

Gonza: Las colaboraciones en nuestra carrera siempre se han dado de manera natural, es algo que va de la mano de muchas cosas. Hemos tenido la suerte de compartir escenario y también producciones con mucha gente que admiramos, eso es un regalo a lo largo de los años. Siempre es agradable de conocer nuevas maneras de trabajo y al compartir con artistas te das cuenta de las fórmulas para desenvolverse.

La revista Rolling Stone los consideró en su listado de los mejores discos latinoamericanos de rock. ¿Cómo asumieron el reconocimiento?

Mauro: La verdad que todo este ranking que hacen en revistas tan prestigiosas como The Rolling Stone, creo que para una banda y su música, es un privilegio que la gente vaya posicionando nuestros discos a ese nivel. Este reconocimiento nos parece un honor porque es una revista histórica en la música.

¿Cuál es un lugar de ensueño que tengan pendiente tocar?

Mauro: En estos momentos ha sido un año muy especial porque hemos cumplido varios sueños y estamos por cumplir otro que es tocar en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Chile por dos fechas. Concentraremos toda nuestra energía en ese momento histórico para nosotros, para la gente y para la música chilena.