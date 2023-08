Los Fabulosos Cadillacs vuelven a Perú con su Tour ‘El León del Ritmo’.

Los Fabulosos Cadillacs, la legendaria banda argentina, han confirmado su regreso a Lima. Después de una larga espera de seis años, vuelven a Perú como parte de su aclamada gira “El León del Ritmo”. La esperada cita será el próximo viernes 8 de diciembre en Costa 21 de Costa Verde San Miguel.

Desde su fundación en 1985, Los Fabulosos Cadillacs han escrito su nombre con letras de oro en la historia de la música latinoamericana. Con una amalgama de géneros que abarcan desde el rock hasta el ska y el reggae, su extensa trayectoria está adornada con numerosos discos de oro y platino, así como galardones internacionales que han reafirmado su relevancia en el panorama musical.

“El León del Ritmo” no es simplemente una gira, sino un fenómeno global que ha conquistado escenarios en Argentina, México, Estados Unidos y España. Entre los hitos de este recorrido, destaca la presentación en el Zócalo de la Ciudad de México, donde congregaron a más de 300,000 almas en un evento ya histórico para el rock latino.

La llegada de “El León del Ritmo Tour” a Lima es posible gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más grandes de la región responsable en Perú de los sensacionales conciertos de Soda Stereo, The Cure, Oasis, Aerosmith, Metallica, Radiohead, etc. En esta noche para el recuerdo, no faltarán canciones icónicas como “Manuel Santillan, El León”, “Mal Bicho”, “Matador”, “Yo No Me Sentaría en Tu Mesa”, “Vasos Vacíos”, “Siguiendo La Luna”, “Mi Novia Se Cayó en un Pozo Ciego”, “El Satánico Dr Cadillac”, entre otros éxitos que han marcado generaciones.

Además, para complementar la noche, los espectadores disfrutarán de la participación de la banda chilena Gondwana, que interpretará himnos como “Sentimiento Original”, “Felicidad”, “Antonia” y “Armonía de Amor”, entre otros. También se sumarán a la fiesta Los Nosecuantos, quienes regresan con la alineación original después de más de 20 años, con temas que han dejado huella en la música peruana, como “Las Torres”, “Magdalena”, “Los patos y las patas”, “Ballena Azul” y “La Pacha”.

Las entradas para esta noche inolvidable estarán disponibles para el público general a partir del 4 de septiembre. Para quienes posean tarjetas BBVA, habrá una preventa exclusiva los días 1, 2 y 3 de septiembre. Además las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas BBVA.