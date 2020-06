El director de la famosa agrupación de cumbia amazónica Los Mirlos, Jorge Luis Rodríguez, fue acusado por su expareja de haberle sido infiel y no querer reconocer a su hijo. Según afirmó Jocelyn Bender, Rodríguez no le responde ni el WhatsApp, pese a que hace unos días atrás dio a luz a la criatura.

En una entrevista para Magaly TV, Jocelyn Bender de 28 años afirmó, que Jorge Luis Rodríguez (hijo del fundador de Los Mirlos) se casó con otra mujer, el mismo día que le anunció que se encontraba en estado.

Ella afirmó que su relación duró seis años, hasta que Rodríguez inició una relación con una joven de nombre Jessica, la misma que incluso se burlaría de ella por redes sociales, según el reportaje emitido por el conocido programa de espectáculos.

“Me dice ya el sábado nos vemos y nos fuimos a un laboratorio donde corrobora que sí estoy gestando y ese mismo día tenia planeado casarse en la noche”, relató la joven madre de familia.

Agregó que una vez el director de los Mirlos le pidió una prueba de ADN, que nunca se hizo. Después de ello, su expareja nunca le volvió a contestar las llamadas y la bloqueó del WhatsApp. Incluso afirmó que hasta ahora él ‘no sabe que el bebé nació‘.

También comentó que la familia de Rodríguez no le han brindado ningún apoyo. Por el contrario le pidieron que no perjudique a Los Mirlos. “Me dicen que soy una persona egoísta solo por querer dejar mal parado al grupo. No es mi intención”, finalizó.

Expareja denuncia al director de Los Mirlos, Jorge Luis Rodríguez. (Captura ATV)