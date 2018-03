Los Outsaiders abrirán concierto de The Killers en Lima

Síguenos en Facebook y YouTube

La banda nacional Los Outsaiders será la encargada de abrir el esperado concierto que ofrecerá The Killers el próximo martes 27 de marzo en el Jockey Club del Perú.

Tras lanzar en 2013 su primer álbum titulado "Outsaiders", producida por Gordon Raphael (The Strokes), la agrupación nacional publicó el 26 de enero pasado su nuevo disco de estudio llamado "El Asesino del Rey Peste", producido y mezclado por Julian Navejas (Enjambre, Odisseo, Comisario Pantera). En su primer mes, el material logró más de 250 mil reproducciones en Spotify.

“Este concierto nos encuentra en un momento increíble. Estamos viviendo cosas increíbles en los últimos años. Tuvimos una hermosa gira en Perú y ahora volvimos a México para seguir viviendo aquí, pero volver a nuestro país siempre es algo que nos hace felices. The Killers es una banda que es, obviamente, una referencia para muchas agrupaciones actuales y es un honor abrir su show en Lima", manifestó Charlie VTW, vocalista de Los Outsaiders.

INVITADO. El concierto de The Killers, banda de rock formada en el 2001 en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, por el vocalista, teclista y bajista Brandon Flowers y el guitarrista Dave Keuning, tiene como invitado especial el dúo británico Royal Blood, grupo revelación de Brighton, Inglaterra.

The Killers, que viene para presentar su más reciente disco,“Wonderful, Wonderful” (2017), traerá a Lima un setlist que abarca toda su carrera y tocará éxitos como “When You Were Young”, “Human”, “Read My Mind”, “Runaways” y “The Man”, “Mr Brightside”, “Somebody Told Me”, entre otros.

The Killers regresa al Perú después de sus visitas en 2009 y 2013.

Las entradas para el concierto están a la venta en Teleticket de Wong y Metro.