Lourdes Sacín anuncia que le ganó juicio a Rodrigo González: "Su apelación no prosperó” (FOTO)

La periodista Lourdes Sacín utilizó sus redes sociales para anunciar que se confirmó la sentencia del juicio que entabló en contra de Rodrigo González por los delitos de difamación e injuria.

"Solo informarles que la apelación de Rodrigo González no prosperó y se ratificó la sentencia en su contra por Difamación e Injuria", escribió la periodista a través de su cuenta de Instagram.

Junto a su publicación, la expareja de Andy V compartió la cédula electrónica que emitió la Corte Superior de Justicia de Lima, en la cual se puede leer que la sentencia contra Rodrigo González fue ratificada.

Como se recuerda, Lourdes Sacín demandó a Rodrigo González y Gigi Mitre por supuestamente haberla insultado en reiteradas ocasiones por perdonar las infidelidades de su expareja Andy V.

“Mi demanda no es porque me hayan dicho Incondicional. Se ha demandado por usar palabras y frases como: 'Felpudo', 'Arrastrada', 'Tarada', 'Pónganle camisa de fuerza', 'Declárenla interdicta', 'Trastornada', 'No te reproduzcas'”, aclaró Sacín hace algunos años sobre su demanda.