LP, cantante y compositora: "La gente siempre va a reconocer lo auténtico" (VIDEO)

Te advierten con singular cortesía, antes de la entrevista, que al presentarte la llames LP, nada de Laura Pergolizzi, ese nombre ya lo dejó en el camino, no lo necesita y menos ahora que tras cinco discos, una voz de mezzosoprano y un look sin concesiones, se ha convertido en una estrella de la música de la que todos hablan.

La compositora y cantante de 38 años nacida en Long Island ofreció ayer su primer concierto en Lima, con entradas agotadas desde hace meses, pero se dio un tiempo para hablar de lo que mueve su vida: la música. LP lo tiene muy claro, su éxito no ha sido responsabilidad de las radios y ella lo admite.

"Las redes sociales y las plataformas han contribuido mucho a mi éxito, aunque los grandes medios influyen aún de todas maneras, soy consciente de que gracias a las nuevas formas de difundir la música, mucha gente me ha escuchado. Felizmente no tengo obsesión por los charts ni las listas de éxitos", dice.

La creadora de "Lost on you" y "Tightrope" cuenta que, tras la aparición de sus dos primeros discos, fue recién cuando uno de sus temas fue incluido en una serie de televisión que empieza a interesar al gran publico y no solo a los seguidores del indie, género en el que gozaba ya de un gran respaldo y en el que reconoce moverse como pez en el agua. "Claro que siempre me interesó llegar a una audiencia mayor, por eso, recalco que los grandes medios de todas maneras pueden determinar el éxito que puedas tener, pero creo que las redes sociales y aplicaciones como Shazam, que ayuda a la gente a encontrar esa canción que escucha y no sabe quién la canta, también aportan".

Admiradora de Stevie Nicks, Roy Orbison y Led Zeppelin, la también compositora de éxitos en la voz de Rihanna, Cher y Christina Aguilera recomienda a los jóvenes que no se desencanten ante las modas y las tendencias, les pide que mantengan su originalidad.

"Estamos en una época en la que la industria musical y la gente reconoce la autenticidad, por eso a los que recién empiezan les aconsejo que no firmen con los grandes sellos desde el inicio".

¿Qué hay que hacer entonces? Sigan sacando música, sigan haciendo música y si tu contenido es de calidad, la gente lo va a reconocer como algo auténtico y el éxito viene como consecuencia, a la par de eso, es cuestión de tiempo. Lo que siempre importará es lo que transmites; la imagen es solo un complemento.

¿Como compositora ha sido fácil volcar en las letras de tus canciones esos sentimientos que aparentan ser intocables y que parecen que no se pudieran compartir? No lo encuentro tan difícil porque componer canciones es lo que amo, me encanta. Probablemente, lo complicado puede ser meter tantos elementos, contar historias en tres o cuatro minutos que dura una canción, eso siempre va a ser algo reducido para tantas ganas. No hay pudor en eso, me encanta escribir lo que siento, de manera poderosa y a la vez sencilla.

¿Tienes algún lugar o momento especial para componer o la musa llega en cualquier momento? Para mí la inspiración llega sin aviso determinado, aparece con algún concepto, con títulos, con pequeñas cosas, determinadas percepciones que vas teniendo a lo largo del día, no hay ningún método específico y creo que es lo mejor. Siempre trato de escribir lo que inmediatamente me llega, lo que me traiga la inspiración.

Se acabaron los siete minutos para la charla, los agradecimientos de rigor y una artista que pide gentilmente ver las fotografías que le han tomado para aprobar su difusión. Esta sí, esta no. Cosas de LP. Así es ella.