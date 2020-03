Lucero Jara, hija del alcalde de La Perla, rompió su silencio tras ser ‘ampayada’ el año pasado saliendo de un hotel con el arquero de la selección peruana Pedro Gallese y afirmó que la culpable era ella.

Al ser consultada por el programa que conduce Magaly Medina, la también modelo se negó a hablar del tema y dijo que la infidelidad del portero nacional quedaba “ahí”.

“No quiero hablar de ese tema, no voy a hablar de ese tema, ni ahora, ni más adelante, ni nada. Este tema quedó ahí. Yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que opinar de ese tema”, contestó a ‘Magaly TV: La Firme’.

Lucero Jara afirma que no conoce a ningún futbolista: “Qué tal cínica” (VIDEO)

Asimismo, Lucero Jara pidió que no vuelvan a mencionar a su padre porque salió perjudicado y que la culpa era de ella.

“No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fue la que salí y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema”, finalizó antes de cortar la llamada.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly revela imágenes de Lucero Jara sin filtros disfrutando de fiesta de peloteros

Magaly revela imágenes de Lucero Jara sin filtros disfrutando de fiesta de peloteros