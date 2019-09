Lucho Cáceres a Carlos Álvarez: "Muy bien que te sancionen por comentarios xenófobos"

Síguenos en Facebook

El actor Lucho Cáceres se refirió a la sanción de Facebook sobre el cómico Carlos Álvarez por presuntos comentarios xenófobos difundidos a través de transmisiones en vivo.

Para el exjurado del programa conducido por Gisela Valcárcel le "parece muy bien" que la mencionada red social haya sancionado a Álvarez porque sus expresiones "eran comentarios xenófobos".

"Sí, Carlitos, y me parece muy bien que te sancionen porque te leí y te escuché, y si, eran comentarios xenófobos. Además, para ser honesto me causa ruido cuando te preocupas por ciertos temas del país y te expresas sin un kimono puesto, es raro, me acostumbré a verte con él", escribió Lucho Cáceres.

Como se recuerda, Carlos Álvarez reveló que Facebook lo sancionó inhabilitándolo de realizar publicaciones durante las próximas 7 horas.

“Qué tal amigos, buen día para todos. Quiero comunicarles que los señores de Facebook me han castigado durante siete horas. No puedo colgar ningún video, ningún mensaje, porque supuestamente estoy comunicando mensajes xenófobos. No practico la xenofobia, quiero aclarar eso. Mis mensajes han sido contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra los delincuentes extranjeros (sea del país que sea), pero que están haciendo daño a nuestro país”, explicó el cómico.

Asimismo, el imitador rechazó cualquier tipo de movilización contra los venezolanos y que están usando indebidamente su imagen para fines xenófobos.