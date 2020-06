El actor Lucho Cáceres sorprendió al compartir un extenso texto en el que no mencionó en su texto a los actores Andrés Wiese y Mayra Couto; sin embargo, muchos fanáticos sí aludieron a la difícil situación que viven los actores que formaron parte del elenco “Al Fondo Hay Sitio”.

“El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que sí puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien”, inició el actor.

Lucho Cáceres tras pronunciamiento de Efraín Aguilar: El hecho que no te des por enterado no significa que no haya ocurrido

Recordemos que Efraín Aguilar, productor de la serie “Al Fondo Hay Sitio”, se pronunció respecto a la denuncia que hizo la actriz Mayra Couto en sus redes contra su excompañero de reparto Andrés Wiese, a quien acusó de acoso y bullying.

A través de su cuenta personal de Facebook, Efraín emitió un comunicado en el que empezó refiriendo que decidió manifestarse debido a las constantes llamadas que recibió de diversos medios de comunicación.

“En vista de las constantes llamadas de periodistas indagando sobre cuál es mi parecer, sobre la acusación y/o demanda de la señorita Mayra Couto, con respecto a la conducta del señor Andrés Wiese durante los ocho años que duró la grabación de la teleserie “Al Fondo Hay Sitio” de la cual fui Productor y Director General, me obligó a presentar el siguiente comunicado”, se lee en las primeras líneas del texto.

