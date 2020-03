El cantante y compositor peruano, Lucho Quequezana, ofrecerá un show gratuito este miércoles 11 de marzo en el primer nivel del Boulevard Jockey en el Jockey Plaza como parte de la campaña “Voces contra el bullyng”.

Durante este concierto gratuito, Quequezana estrenará una canción que busca empoderar a todos los estudiantes del Perú para frenar el acoso escolar. Asimismo, los asistentes también podrán disfrutar de lo mejor del repertorio de Lucho Quequezana.

“El bullying es un problema que afecta a todos. Uno no puede decidir si le pasará o no a sus hijos. Por eso es muy importante visibilizar posibles soluciones para reducir este problema, lo cual no solo depende del Estado, sino de una conciencia cívica colectiva en donde se deben sumar fuerzas como las del Jockey Plaza”, comentó el músico.

La canción, creada por el artista, se basa en las distintas formas de abuso que puede sufrir una persona en su etapa escolar. El mensaje, directo y crudo, está dirigido a todas aquellas personas que observan estos hechos sin actuar frente a ellos.

“Decidí que teníamos que dirigirnos al “Testigo silencioso”. No tuve reparo en hablar de un problema que también es común, el hecho de que los profesores tampoco hacen nada, teniendo conocimiento de quiénes son los agresores. La canción se llama “¿Por qué no hacemos nada?”, explicó Quequezana.

La pieza musical, interpretada por el coro de niños y jóvenes “Voces del sol”, es considerada por su autor como uno de los más innovadores y arriesgados en su carrera artística, debido a la inmediata conexión de los intérpretes con la problemática.

“La música es un vehículo integrador por excelencia, una de las características más resaltantes es que te ayuda a escuchar al otro. Puedes tener instrumentos diferentes, pero tienes que estar pendiente del otro para que todo suene equilibrado. Este ejercicio de tolerancia ayuda al niño a entender que podemos ser diferentes y convivir en armonía. Con esta canción, busco llegar a quienes precisamente están leyendo esto y al mismo tiempo son testigo de bullying”, puntualizó.

