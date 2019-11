Lucía de la Cruz sobre postulación al Congreso: “No tengo nada que hacer” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La cantante Lucía de la Cruz tentará por una curul en las próximas elecciones parlamentarias complementarias programadas para el 26 de enero del 2020.

En una entrevista con el programa ‘Reporte Semanal’, la cantante contó que, aunque ella no es una militante de ningún partido político, decidió aceptar la invitación de formar parte del equipo liderado por Luis Castañeda Lossio porque “no tiene nada que hacer”.

“No soy de ningún partido, yo soy una invitada que aceptó esto para lograr el objetivo que deseo [trabajar por el país]... Si algunas personas del partido donde estoy son corruptas simplemente yo lo voy a hablar y gritar. Yo no voy a tener problemas en hacerlo, todos saben que yo no me callo”, dijo.

Luego continuó con: “No tengo nada que hacer, no tengo hijos pequeños y me voy a dedicar a mi Perú, mi país. Y si tengo que aportar algo, aporto”