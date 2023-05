Lucía de la Cruz sobre su relación con joven cubano: “En esta temporada no vale enamorarse”

Lucía de la Cruz, a parte de ser conocida como una de las mejores intérpretes de música criolla, también lo es por sus romances con hombres menores que ella. A la cantante la han involucrado sentimentalmente con un joven músico llamado Rafael, integrante de la agrupación “Kfe Exclusivo”, sin embargo, la artista aclaró que solo tiene una amistad con el bajista cubano.

A través de una entrevista la criolla puso punto final sobre las especulaciones de un supuesto vínculo sentimental con Rafael, de 28 años. Por otro lado, la cantante celebró el 5 de mayo sus 64 años de vida artística.

“ No estoy con Rafael, solo nos estamos conociendo. Si no fluye bacán, si no quedamos como amigos. En esta temporada no vale enamorarse ”, expresó.

“ Ni siquiera es mi novio, yo tengo que ver primero con quién salgo, a quién le agarro la mano y a quién beso en la boca. Primero lo tengo que conocer bien antes de dar el siguiente paso ”, añadió.

