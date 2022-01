Luciana Fuster realizó un en vivo en Instagram para responder preguntas de sus seguidores; sin embargo, no esperó que los internautas la criticaran por su presunta relación con Patricio Parodi.

La integrante de “Esto es Habacilar” se mostró incómoda cuando su público empezó a dejar comentarios en el que señalaban que era una chica “sin códigos”, en referencia a su sonado romance con el chico reality, expareja de su amiga Flavia Laos.

“Cambien de problema con el ‘sin códigos’, de verdad que son una vaina de locos ustedes. Códigos hay que tener con los amigos, si realmente eres amigo de alguien, pero para qué les voy a explicar si van a seguir con el tema sin lógica, sin ningún pensamiento propio”, dijo una ofuscada Luciana.

“¿Qué se siente tan joven tener mala fama?, preguntó otra usaría, a lo que Luciana Fuster respondió: “La verdad que no se siente nada, no siento tener una mala fama, siento que hay gente como tú que no tiene un criterio personal y se deja llevar por lo que ve y escucha. Tú no me conoces. Mala fama, ni un poquito”.

Sin embargo, eso no fue todo, pues otra usuaria de Instagram aseguró que los viajes y lujos que se da eran producto de la sintonía de la gente, comentario que dejó fastidiada a la modelo.

“Te vas a otros países gracias a nosotros… ¿Gracias a ustedes por qué? Es gracias a mí, a mi trabajo, a lo que hago desde que tengo 13 años. He anfitrionado, trabajo en la radio, en la televisión, porque gracias a Dios tengo el talento. No es gracias a nadie, sino gracias a uno mismo; uno busca la forma de hacerlo”, comentó Luciana indignada.

