Luciana Fuster anunció el fin de su relación con Emilio Jaime: "Hemos quedado bien" (VIDEO)

Luciana Fuster anunció que hace unos días terminó su relación con Emilio Jaime, luego de las especulaciones que se hicieron en torno a su estado sentimental.

"Definitivamente hace unos tres o cuatro días, hasta más, que ya decidimos dejar todo, pero estamos bien dentro de todo. Ha sido por parte de los dos. No ha habido daño de ninguna parte, no hay un tercero, simplemente ha sido porque la verdad que la distancia afecta y cada uno está enfocado en sus proyectos", contó la joven modelo a 'América Espectáculos'.

Asimismo, la integrante de 'Esto es Guerra' aseguró que no ha terminado en malos términos con Emilio Jaime y que seguramente conservarán la amistad más adelante.

"Fue un tiempo súper lindo, yo siempre le voy a desear lo mejor, de hecho no estamos peleados, hemos quedado bien, en buenos términos. (...) Obviamente no estamos hablando ahorita porque cortar una relación siempre es difícil, pero ya con el tiempo se verá", agregó Luciana Fuster en respuesta a los seguidores que criticaron su relación con Emilio Jaime porque supuestamente empezó luego de haber engañado a su ex Austin Palao.