La integrante de “Esto es Guerra” Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al responder con gran sentido del humor el comentario de un usuario que se burló de su figura delgada.

La novia de Patricio Parodi estuvo respondiendo las preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, sin embargo, no imaginó que uno de sus ‘haters’ le lanzara adjetivos. “Pareces una calavera”, escribió el internauta.

La chica reality no se quedó callada y respondió este ácido comentario publicando una sensual foto donde se luce en un diminuto bikini. “Tu calavera favorita”, escribió la conductora de radio.

Pero este no fue el único mensaje que intentó burlarse del físico de la ‘combatiente’. Luciana Fuster también respondió a otra usuaria que criticó su figura. “Ni siquiera eres como en las fotos, en persona eres más flaca, sin cuerpo”, escribió la internauta.

“¿Por qué no buscan algo qué hacer? ¿Hasta cuándo existirá esta gente? Pensé que ya había acabado esa época de que se tiraban ‘hate’ (odio) por redes sociales. Seguro que ni me has visto en persona, ni idea tienes de cómo soy, pero dale que dale”, respondió la influencer.

