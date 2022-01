Luciana Fuster se encontraba realizando una transmisión en vivo mientras trabajaba en la radio cuando los cibernautas empezaron a escribir diferentes comentarios. Después de algunos minutos, la influencer le dijo a los participantes que podían preguntar de todo.

Es así como algunos usuarios se animaron a consultarle sobre su relación con las hermanas de Patricio Parodi, ¿por qué ignoraba toda pregunta relacionada al ‘Pato’?, entre otros comentarios hasta que alguien escribió que responde lo que le conviene jaja más viva.

Ante esa frase, la influencer no se quedó callada y dijo: “Responde lo que le conviene, más viva’, me ponen... ¿Qué quieres que responda, tus cochinadas? Qué me va importar responder cosas feas”.

Al respecto, Rodrigo González comentó que a Luciana le da vergüenza que no la legalicen y por eso, ella no hablaría de su situación amorosa actual con Parodi. Por otro lado, Gigi Mitre dijo que no es necesario ese paso para ser pareja.