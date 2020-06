Luciana Fuster habló de su vida sentimental en una reciente entrevista con ‘Choca’ Mandros y sorprendió al revelar cuál es la relación actual que mantiene con su compañero de programa, Ignacio Baladán.

“Me tiró los perros (intentó conquistarme) y hasta ahora me tira los perros. Ya qué te puedo decir de Ignacio pues, como yo siempre lo dije, siempre fuimos amigos y hasta el día de hoy somos súper amigos, nos vacilamos en el equipo, estamos aquí y allá hablando en grupo”, dijo entre risas la integrante de ‘Esto es Guerra’.

Luciana Fuster habla sobre Ignacio Baladán. (Video: América TV)

“Ignacio es bien buena gente, es recontra amigo él. Pasó a la ‘friendzone’”, agregó Luciana Fuster dejando en claro que no hay nada más que una amistad entre ambos.

Asimismo, la modelo y chica reality contó que conoce a Ignacio Baladán desde hace muchos años, por lo que prefirió no arruinar la amistad que existe entre ellos.

“Pero realmente éramos tan amigos que de ahí dijimos como para qué, o sea siempre hemos sido amigos desde hace cinco años que también lo conocí”, explicó Fuster ante las cámaras de ‘Estás en Todas’.

Luciana Fuster responde críticas

La chica reality e ‘influencer’ también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales por el uso de canjes como parte de su trabajo.

“¿Saben qué es lo más gracioso? Que la gente no tiene ni idea qué significa canje. No tienen idea, me mandan el mensaje que se les ocurre. (...) O sea solo porque ven y repiten lo que escuchan. Tú cobres o no cobres, quién es la otra persona para meterse a criticar tu trabajo”, sostuvo Luciana Fuster durante su entrevista.

