Luciana Fuster responde tras rumores del fin de su relación con Emilio Jaime (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Luciana Fuster descartó que su romance con Emilio Jaime llegó a su fin luego de que varios medios de comunicación señalaron que ambos se habrían distanciado por falta de tiempo para su relación.

En declaraciones para América Espectáculos, la integrante de 'Esto Es Guerra' señaló que todo va bien entre los dos y que si no publican muchas fotos juntos recientemente es por decisión propia tras el escándalo por su ruptura con su expareja Said Palao.

"Yo no sé. Si yo no digo nada y él no dice nada, ¿de dónde sacan estas noticias? Esta todo bien, todo tranquilo. El hecho que una pareja no publique lo que hace todos los días, no quiere decir que una relación se acabe. Prefiero mantener mis cosas personales reservadas y si algún momento estuvieron expuestas fue por el momento que estuve pensando pero ahora estoy súper bien", contó.

Además la joven reveló que Emilio Jaime estuvo la última semana en Brasil para alentar a la selección peruana en el partido con Chile, pero que ya está de regreso hoy.