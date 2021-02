Luciana Fuster sorprendió el pasado lunes al ser presentada como el nuevo jale de “Esto es guerra”. Sin embargo, la alegría durará poco a sus seguidores, pues esta tarde anunció que no se quedará mucho tiempo en el reality.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, comentó la modelo a “En boca de todos”.

Luego, al ser consultada por Maju Mantilla sobre su larga estancia en México, la modelo señaló que sí tiene planes en el extranjero.

“Sí, es verdad, mucha gente decía que me quedaba por México o Miami. Lo cierto es que estoy viendo planes ahorita en México, no sé la fecha exacta de hasta cuándo estaré en EEG, espero que sean un par de semanas más”, afirmó.

Luciana Fuster se va de EEG

“En estos días les voy a decir la fecha exacta en que voy a tener que retirarme, pero no sé si vuelva o esté viajando constantemente”, añadió.

Cabe señalar que la modelo fue presentada el lunes y afirmó estar muy feliz de volver al reality de América. “Muchas personas no esperaran que vuelva. Yo sé que al final de la temporada pasada entré en un llanto horrible, porque pensé que no iba a volver”, acotó en su momento.

Sin embargo, siempre dejó en claro que tenía proyectos en México y que solo “iniciaba” su 2021 en dicho programa.

