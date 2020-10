La integrante de ‘Esto es guerra’, Luciana Fuster tomó con buen humor que el famoso cantante de ‘No bailes sola’, Sebastián Yatra reposteara los challenges de las peruanas Natalie Vértiz y Luana Barrón igual que el de ella hace unas semanas.

“Repostea a todo el mundo, o sea, ahora todas suben su video y las repostea, qué es esto, le voy a presentar mi queja”, bromeó Luciana entre risas.

Además, Luciana se comprometió en publicar el challenge del nuevo tema ‘Chica ideal’ del cantante colombiano. “Lo voy a hacer porque lo hago con todas las canciones que están de moda pero depende de él si lo sube”.

La combatiente aseguró estar tranquila con su soltería y confesó que le gusta estar en contacto con gente de “otros lados”, así no haya una amistad como sucedió con Yatra.

Sebastián Yatra repostea a Luciana Fuster

Como se recuerda en la primera semana de setiembre el cantante colombiano Sebastián Yatra se animó a publicar en su muro de Instagram un video donde Luciana Fuster bailaba su tema ‘A dónde van’.

Esto emocionó a la modelo, quien agradeció el gesto del intérprete y se declaró fan de las canciones del colombiano.

“Olvídate, feliz es poco. Imagínate estar allí cuando tiene 24 millones de seguidores y obviamente siempre lo he escuchado. Agradezco que me haya publicado en su muro porque normalmente lo que hace es repostear en sus historias pero obvio me sorprendió”, dijo Luciana en esa oportunidad.